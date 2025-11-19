Врач Мясников назвал кроверазжижающие таблетки самыми опасными

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кроверазжижающие таблетки являются одними из самых опасных препаратов. Об этом доктор написал в своем телеграм-канале.

"Они (кроверазжижающие таблетки. – Прим. ред.) как скальпель – им можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло. Лечение ими проводится исключительно по назначению врача и под строгим его контролем", – напомнил Мясников.

По его словам, даже во время эпидемии коронавируса врачи назначали кроверазжижающие таблетки только пациентам с доказанной склонностью к тромбозам. Даже в случае тяжелой госпитализации с коронавирусом кроверазжижающие препараты давали только в острый период и останавливали при выписке.

"В тот период от кровотечений, связанных с кроверазжижающими погибло куда больше людей, чем от тромбозов. Будьте бдительны! Там, где они показаны – да, принимаем, но это серьезное лечение, требующее постоянного контроля", – подчеркнул специалист.

Мясников подчеркнул, что кроверазжижающие таблетки, как правило, назначают при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, тромбоэмболии, онкологии, распространенном атеросклерозе, инсульте, а также при врожденных тромбофилиях. При этом повышение гематокрита не является показанием к кроверазжижающим лекарствам.

Врач призвал министерство здравоохранения РФ официально запретить среднему медицинскому персоналу говорить о "густой крови" при заборе анализов.

