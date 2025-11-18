Косметолог Вищипанова: жирный крем может быть причиной акне после массажа лица

Фото: 123RF.com/nd3000

Жирный крем или масло может стать провокатором акне после сеансов лицевого массажа, так как средство забивается в поры и активизирует воспалительные процессы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

В соцсетях ранее сообщалось про девушку, у которой после второго сеанса массажа лица появились высыпания. После каждого похода в салон ситуация становилась все хуже, затем ей пришлось сделать косметологические чистки, которые только усугубили акне. В итоге девушка была вынуждена целый месяц принимать антибиотики.

"Если кожа изначально здоровая, тяжелой формы акне после сеансов лицевого массажа 100% не будет. Чтобы начались такие последствия, должны быть предпосылки, например угревая болезнь в очень легкой степени или в состоянии ремиссии", – высказалась Вищипанова.

По словам специалиста, массаж мог стать провокацией проблем, особенно если он проводился в активной глубокой технике. Врач подчеркнула, что в таком случае обострение возникает из-за усиления кровоснабжения воспаленных участков кожи.

"К тому же, если попался недобросовестный специалист, который использовал просроченное средство или брал его из банки, в которую постоянно лезли руками, через имеющиеся повреждения на лице в кожу могла проникнуть инфекция", – указала врач.

Поэтому специалист посоветовала не ходить на массаж лица, если у человека есть акне. Грамотный специалист перед процедурой должен сначала осмотреть кожу на наличие ссадин, повреждений или воспалительных элементов. Поэтому в массаже могут даже отказать.

"Пациент же обязательно должен предупредить перед сеансом о наличии филлеров (инъекционных имплантатов. – Прим. ред.). Противопоказанием к массажу это не является, но специалисту необходимо понимать, какие зоны нужно обойти", – рассказала Вищипанова.

Кроме того, надо быть аккуратным тем, у кого обострился купероз – расширение мелких кровеносных сосудов. Глубокий массаж может только усугубить состояние, поэтому он должен быть очень легким. Врач добавила, что не всегда массаж делают в клинике – специалисты могут работать и в салоне.

"Но очень важно обратить внимание на то, чтобы в кабинете было чисто, а специалист перед процедурой обязательно помыл руки. Также следует обратить внимание на то, что банка со средством для массажа изначально закрыта, а специалист берет крем из нее не руками, а шпателем", – резюмировала эксперт.



