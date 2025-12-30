Эксперт Хайцеэр: отключение машины от интернета убережет ее от угона

Киберпреступники вскоре смогут атаковать автомобили с помощью поддельного голоса владельца, предупредили некоторые эксперты. Какие машины находятся в зоне риска и как владельцам обезопасить себя, расскажет Москва 24.

Речь как оружие

Киберпреступники могут начать взламывать автомобили с помощью систем синтеза речи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя кибербезопасности транспортных средств АО "ГЛОНАСС" Владимира Педанова.

По его словам, нейросети, способные точно подделывать голос, могут использовать системы речевого управления в машинах для подачи команд.



(генерация искусственного голоса. – Прим. ред.) расширяет возможности злоумышленников. Одновременно с этим развиваются технологии голосового управления в автомобилях, и скоро мы, возможно, увидим атаки, где нейросеть имитирует голос хозяина, чтобы открыть багажник или завести мотор.

Педанов отметил, что традиционные угрозы, такие как сбор информации из соцсетей для планирования краж, также останутся актуальными.

"Если вы пишете публично, что уехали всей семьей за город, значит, вы публично сообщаете всем доброжелателям и недоброжелателям, что ваша вторая машина или квартира, скорее всего, остались без присмотра", – пояснил он.

Ранее стало известно, что число автоугонов в России за первые месяцы 2025 года выросло на 70%. По данным страховых компаний, наиболее привлекательными для злоумышленников стали китайские марки Chery и Haval, а также корейские Hyundai и Kia и отечественная Lada.

Как пояснили эксперты, одной из ключевых причин такой динамики стали санкционные ограничения и сбои в логистике, приведшие к дефициту автокомплектующих. В результате на черном рынке вырос спрос на запчасти, которые стали добывать, разбирая угнанные автомобили.

Под силу ИИ?

Самый простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

"На самом деле не так много машин постоянно подключены к Сети: это, как правило, более современные и дорогие модели, оснащенные интегрированными системами с доступом в интернет. Бюджетные и простые часто лишены такой функции изначально и потому не подвержены цифровым угрозам извне", – сказал специалист.

По его словам, главную опасность представляют не просто медиасистемы с доступом в Сеть, а те, которые глубоко интегрированы с бортовым компьютером, управляющим критическими функциями транспорта.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Пока известных прецедентов масштабных хакерских атак с целью угона или блокировки автомобилей крайне мало, и тема остается, скорее, теоретической. Однако потенциальная уязвимость существует, особенно для машин, где производитель или сторонний сервис имеет возможность дистанционного управления: например, для подключения опций по подписке или, в случае с такси, для блокировки автомобиля при неуплате за его аренду.

"Таким образом, риск напрямую связан со степенью цифровизации и интеграции систем. Чем "умнее" автомобиль, тем выше потенциальная угроза, но и тем больше возможностей он предоставляет водителям (например, те же функции безопасности). Как и в любой сфере цифровых технологий, развитие неизбежно приносит новые виды рисков, требующие соответствующих мер защиты", – отметил эксперт.

При этом он предположил, что с ростом распространения подключенных автомобилей эта тема будет становиться все более актуальной.

Однако IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер в беседе с Москвой 24 выразил мнение, что это явление не станет распространенным.

"Взлом голосовых систем – задача достаточно технологичная, а разработчики автомобильного программного обеспечения активно занимаются вопросами безопасности. Если сейчас у отдельных, редких производителей и могут существовать уязвимости, то в ближайшие месяцы или год эти "дыры" будут закрыты практически у всех. За исключением, возможно, самых невнимательных к безопасности брендов", – подчеркнул Геллер.

Кроме того, существующие алгоритмы уже сейчас способны достаточно надежно верифицировать пользователя, отметил специалист.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Проблема решается с помощью многофакторной аутентификации, когда для подтверждения используется не только голос, но и дополнительные данные: например, фотография или 3D-сканирование лица водителя в реальном времени (аналогично технологии Face ID на смартфонах). В совокупности эти меры обеспечивают высокую степень защиты.

По словам эксперта, самый простой способ обезопасить автомобиль – отключить голосовое управление в настройках. На данный момент эта функция во многом остается дополнительной "игрушкой", а не критически необходимой опцией в пути, заключил Геллер.

