08 декабря, 19:50

Эксперт Ломанов: блокировка машин по аналогии с Porsche другим маркам не грозит

Не заводится? Грозит ли блокировка машинам по аналогии с Porsche

Системный сбой затронул автомобили Porsche в России, превратив их в "кирпичи", сообщили СМИ. В чем причина случившегося и грозит ли это машинам других марок, разбиралась Москва 24.

Сбой защитного режима

Фото: 123RF.com/vladimirbolokh

Сотни автомобилей немецкой марки Porsche в России перестали заводиться из-за масштабного системного сбоя с 28 ноября. Владельцы машин из Москвы, Краснодара и других городов столкнулись с тем, что их транспортные средства были заблокированы и не запускались, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, проблема могла быть связана со сбоем в работе заводской сигнализации. В качестве временного решения некоторые дилеры рекомендовали отключать аккумулятор на срок до 10 часов. Многим владельцам пришлось оплачивать услуги эвакуаторов для доставки машин в сервисные центры.

Российское представительство Porsche подтвердило увеличение количества обращений в дилерские центры по поводу проблем с запуском двигателя. При этом рост количества обращений там назвали "незначительным".

Исходя из результатов предварительной оценки, мы предполагаем, что проблема не связана с конструктивными особенностями автомобилей.
российское представительство Porsche

Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова предположила, что сбой совпал по времени с внедрением искусственного интеллекта в инфраструктуру оператора связи Vodafone, который управляет спутниковыми системами для Porsche. Большинство обращений, по ее словам, касаются кроссоверов Macan и Cayenne, сообщает "Газета.ру".

Основатель сервиса "Угона.нет" Алексей Курчанов в разговоре с изданием предупредил, что из-за общей IT-инфраструктуры сбой может вскоре затронуть и другие марки концерна Volkswagen Group – Audi, Volkswagen, Skoda, Lamborghini и SEAT. Эксперт также высказал версию о возможной хакерской атаке, отметив, что производитель вряд ли стал бы инициировать дистанционную блокировку самостоятельно из-за огромных репутационных рисков.

Ранее компания Chery объявила об отзыве 2 577 автомобилей модели Omoda C7. В Росстандарте случившееся объяснили потенциальным дефектом подушки безопасности водителя.

"Единичный инцидент"

Фото: 123RF.com/bezikus

Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24 подтвердил, что ни о каком массовом превращении автомобилей Porsche в "кирпичи" речи не идет. Он также поддержал мнение, что никаких преднамеренных ограничений со стороны компании-производителя не вводилось.

Вышла из строя противоугонная система, и ее работоспособность можно восстановить в любом авторизованном центре, например, сбросив настройки или отключив аккумулятор на несколько часов.
Андрей Ломанов
автоэксперт

"Это единичный, случайный инцидент, и вероятность повторения подобного сбоя у других владельцев крайне мала", – уточнил он.

По словам эксперта, для остальных клиентов такая ситуация не является угрозой. Сбой представляет из себя локальную неполадку, которая затронула только некоторые партии автомобилей данной марки, обратил внимание Ломанов.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в разговоре с Москвой 24 рассказал, что одним из компонентов, через который произошел сбой, стал блок противоугонной системы, – так называемый трекинг-контроль. Что именно на него так повлияло, неизвестно: возможно, речь идет о помехах от радиотехнических систем, привел свою версию специалист.

"Ситуация до конца не ясна. Во-первых, неизвестно точное количество автомобилей, подпавших под этот сбой. По одним данным, это модели до 2012–2020 годов выпуска, по другим – до 2014 года. Непосредственная причина до сих пор не установлена", – отметил эксперт.

Есть ли шанс, что подобное затронет другие бренды? Судя по тому, что инцидент не затронул даже все автомобили Porsche, можно только гадать. Если где-то совпадут протоколы, то гипотетически – да, но, скорее всего нет. Поэтому я думаю, что вокруг этой темы больше шума, чем реальных системных проблем.
Максим Кадаков
главный редактор журнала "За рулем"

Говоря о способах, которые помогут избежать подобного, автоэксперт назвал отключение антенны. Однако в таком случае автомобиль будет лишен части функционала. При этом отключение интернета или трекинговой системы тоже не панацея и создает дополнительные сложности, заключил Кадаков.

Веткина Анастасия

