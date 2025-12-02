Форма поиска по сайту

02 декабря, 19:40

Транспорт

Chery отзовет в РФ почти 2,6 тыс автомобилей Omoda C7

Фото: omoda.ru

Автокомпания Chery заявила об отзыве 2 577 автомобилей модели Omoda C7, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Отзыву подлежат 672 авто, проданных с апреля по август 2025 года, а также еще 1 905 машин со склада. Причиной отзывной кампании названы возможные проблемы с подушкой безопасности.

По данным Росстандарта, в случае ДТП пластиковая накладка рулевого колеса может отсоединиться от корпуса, что влияет на раскрытие подушки и может привести к травмам.

Все работы в рамках отзывной компании проведут бесплатно. При этом владельцы авто смогут самостоятельно зайти на сайт Росстандарта и сопоставить VIN-код своего авто с указанными там.

Ранее "АвтоВАЗ" отозвал 14 024 автомобиля Lada Travel для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Отзыву подлежали машины, реализованные с 2021 по 2023 год. Также указывалось, что компания отзовет 8 912 автомобилей Niva Legend, реализованных с 2021 по 2024 год, для установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности.

