Geely отзовет 17,7 тыс машин в России из-за возможных проблем с топливным баком

Официальный представитель автопроизводителя Geely в России ООО "Джили-Моторс" отзывает 17,7 тысячи автомобилей Emgrand в стране из-за возможных проблем с деформацией топливного бака, сообщила пресс-служба Росстандарта.

"Отзыву подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", – уточнили в ведомстве.

Причиной отзывной кампании стало то, что при длительной работе двигателя в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться. Компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, менять его форму или наносить повреждения.

На всех подлежащих отзыву автомобилях заменят крышку заливной горловины, проверят систему вентиляции и состояние топливного бака. При выявлении повреждений бак и его компоненты поменяют.

Представители ООО "Джили-Моторс" проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзывную кампанию, с помощью писем или звонков. Автомобилистам сообщат о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы проведут бесплатно.

Вместе с тем компания Xiaomi отзывает с китайского рынка 116,9 тысячи автомобилей модели SU7 из-за неисправностей, передает издание Pengpai. Производитель уже уведомил об этом Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыву подлежат стандартные версии SU7, выпущенные в период с 6 февраля 2024 по 30 августа 2025 года.

Некоторые авто оснащены ассистентом уровня L2, которые могут некорректно распознавать экстремальные ситуации, предупреждать о них или реагировать на высокой скорости. Как пояснили в компании, несвоевременное включение водителя в управление может увеличить риск столкновения.

Ранее "АвтоВАЗ" начал отзыв 14 024 автомобилей Lada Travel в России для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Также для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и надувных подушек безопасности отзовут 8 912 машин Niva Legend.