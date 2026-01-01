Требования для госаккредитации IT-компаний ужесточатся в России

Фото: 123RF.com/theshots

С 1 января в России вступил в силу новый порядок государственной аккредитации IT-компаний. Теперь для ее получения необходимо заключить соглашение о содействии в реализации образовательных программ в сфере IT, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Уточняется, что заключать такие соглашения должны фирмы, которые в прошлом году пользовались господдержкой, имели выручку не менее миллиарда рублей и численность сотрудников не менее 100 человек.

При этом организации должны направлять около 3% средств, сэкономленных за счет применения пониженных тарифов страховых взносов и налоговых льгот.

Как следует из документа, соглашения можно заключать как с частными, так и с государственными образовательными учреждениями. Их основная цель заключается в организации мероприятий, направленных на повышение уровня знаний детей в области информационных технологий.

В 2025 году аккредитацию подтвердили около 20 тысяч IT-компаний. Она дает им право на льготы, среди которых IT-ипотека, отсрочка от срочной службы для сотрудников и налоговые преференции. Статус IT-организации необходимо подтверждать ежегодно, подавая заявление через личный кабинет на "Госуслугах".

Среди других нововведений, начавших действовать 1 января 2026 года, также значится повышение минимального размера оплаты труда. С нового года показатель поднимется на 20,7% и будет составлять 27 тысяч 93 рубля в месяц. По данным правительства РФ, за счет этой меры повысятся зарплаты 4,6 миллиона россиян.