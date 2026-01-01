Форма поиска по сайту

01 января, 20:23

Происшествия

Крымский оператор связи сообщил о беспрецедентной кибератаке в канун Нового года

Фото: 123RF.com/przemekklos

Крымский оператор связи "Симстар" в канун Нового года столкнулся с беспрецедентного масштаба кибератакой, повлекшей временные ограничения работы интернета для значительной части абонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-судью компании.

Как отметили в фирме, атака украинских хакерских группировок была тщательно спланирована и направлена на критическую инфраструктуру. "Симстар" уже заменил поврежденное оборудование и начал поэтапное восстановление связи в жилых районах.

При этом подобные атаки были направлены и на других российских провайдеров, включая "Крафт-С" в Самарской области. Это свидетельствует о скоординированных действиях, направленных на дестабилизацию работы сетей связи в предновогодний период, добавили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин заявлял о том, что развитие цифровых технологий привело к росту числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру. По словам президента, соответствующим нападениям подвергаются в том числе официальные сайты госорганов и компаний.

В связи с этим Минцифры в 2025 году ставили перед собой задачу полностью решить проблему кибермошенничества в стране. Замминистра цифрового развития Иван Лебедев сообщил, что на данный момент Россия ведет борьбу не с отдельными лицами, а с группами мошенников, которые действуют в том числе при поддержке недружественных государств.

"Деньги 24": российские госсервисы стали главной целью хакеров в 2025 году

происшествиятехнологиирегионы

