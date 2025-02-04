Депутат Немкин: обнаружение вируса SparkCat на iPhone знаменует новую эру киберугроз

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Вирус SparkCat на iPhone свидетельствует о начале новой эры киберугроз. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что раньше устройства Apple не были подвержены подобным вредоносным программам.

"Это подтверждает, что даже закрытая экосистема iOS не является полностью неприступной для злоумышленников. Инфицирование через поддельные приложения, замаскированные под популярные сервисы, говорит о необходимости более строгой модерации App Store и повышенного внимания пользователей при скачивании программ", – передает RT его слова.

Поражение вирусом системы iOS говорит о совершенствовании методов кибератак, отметил Немкин. На этом фоне необходимо на постоянной основе обновлять операционные системы, внимательно знакомиться с условиями приложений и использовать антивирусное программное обеспечение, подчеркнул парламентарий.

По его мнению, новые приложения в онлайн-магазинах должны проходить усиленную проверку. Пользователям, в свою очередь, следует помнить о том, что скачивать приложения нужно только из проверенных источников, добавил Немкин. Кроме того, нельзя давать им избыточный доступ.

"Чем быстрее компании-разработчики и пользователи адаптируются к новым вызовам, тем эффективнее можно будет противостоять подобным атакам в будущем", – резюмировал депутат.

Ранее специалисты обнаружили первый вирус на iPhone, который может украсть данные с сохраненных фотографий. SparkCat выявили в 20 приложениях, находящихся в App Store и Google Play. Они выдавали себя за мессенджеры, интеллектуальных помощников, сервисы доставки еды и доступа к криптовалютным биржам.

Запущенное приложение запрашивает разрешение на просмотр фотографий, а после вирус сканирует текст на изображениях в галерее и, если обнаруживает ключевые слова, отправляет фотографии аферистам.

