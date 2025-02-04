"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус на iPhone, который крадет данные с фото

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Специалисты обнаружили первый вирус на iPhone, который может украсть данные с сохраненных фотографий, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей компании "Лаборатория Касперского".

Вредоносное программное обеспечение под названием SparkCat было обнаружено в 20 приложениях, находящихся в App Store и Google Play. Они выдавали себя за мессенджеры, интеллектуальных помощников, сервисы доставки еды и доступа к криптовалютным биржам.

Запущенное приложение запрашивает разрешение на просмотр фотографий, а после вирус сканирует текст на изображениях в галерее и, если обнаруживает ключевые слова, отправляет фотографии аферистам.

Задача таких троянских программ – восстановление доступа к криптокошелькам пользователей с помощью сид-фраз, считают специалисты компании. Это позволяет злоумышленникам получить контроль над чужими цифровыми активами. Кроме того, некоторые вирусы могут искать информацию в сообщениях и паролях на скриншотах.

Один из экспертов Сергей Пузан заявил, что SparkCat стал первым обнаруженным вирусом, интегрированным в ПО и загруженным через приложения в App Store, что противоречит безопасности операционной системы iOS.

Между тем злоумышленники стали рассылать пользователям Android вирусы под видом свадебных приглашений. Аферисты распространяют приглашения на свадьбу через личные и групповые чаты в мессенджерах, требуя установить APK-файл. В действительности файл содержит троян Tria, который крадет данные из самих мессенджеров, СМС и e-mail писем.