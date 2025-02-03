МВД РФ: мошенники предлагают детям в Roblox купить игровую валюту за реальные деньги

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МВД России представило схемы, которые используют мошенники в одной их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox для хищения денег. Мошенники пишут напрямую в игре или заходят на тематические форумы и в чаты, где находят жертв и предлагают несовершеннолетним купить игровую валюту вне приложения по заниженной цене, рассказали в пресс-службе УБК МВД.

Для оплаты, предупредили правоохранители, злоумышленники запрашивают у ребенка данные банковских карт и счетов родителей. Однако после перевода средств преступник либо получает доступ к карте для будущих списаний, либо не отправляют игровую валюту "клиенту".

Еще одна схема заключается в том, что у игрока просят данные от аккаунта взамен на игровую валюту. Следом злоумышленник меняет пароль и заполучает информацию о платежных средствах, которые привязаны к профилю, обратили внимание в ведомстве.

Сотрудники МВД подчеркнули, что не попасться на мошенническую уловку можно отключив карты от аккаунта в Roblox или ограничив доступ несовершеннолетних к картам, через которые в игре совершаются транзакции.

Родителям также порекомендовали объяснить детям, что личные данные их и семьи нельзя передавать третьим лицам.

"Любые онлайн-видеоигры требуют осторожности, так как в них всегда есть риски столкнуться с деструктивным поведением, например, буллингом или мошенничеством", – заключило ведомство.

Ранее около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за Roblox. По данным правоохранителей, злоумышленники предлагали детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждали передавать преступникам номера банковских карт и ПИН-кодов.