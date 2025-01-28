МВД РФ: появилась схема мошенничества при покупках в онлайн-играх

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Министерство внутренних дел (МВД) России представило схему мошенничества, которую злоумышленники применяют при онлайн-покупках игровых предметов или аккаунтов. В нынешнем году такие случаи чаще всего фиксируются онлайн-играх "Викинги. Война кланов", "Страж королевства" и Roblox, рассказали в пресс-службе УБК ведомства.

"Злоумышленник выступает от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости. В ходе переписки мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты лица, которое может подтвердить, что жертва действительно является владельцем этого аккаунта", – рассказали правоохранители.

После того как злоумышленник получает контакты человека, согласившегося быть поручителем, мошенник создает копию его аккаунта в мессенджере, пользуясь при этом подменным номером. В дальнейшем он связываются с потенциальной жертвой уже от его лица.

Следующий шаг мошеннической схемы может варьироваться. Так, преступник может, притворяясь поручителем, попросить жертву назвать ему код подтверждения, поступивший в СМС, или отправить деньги для разблокирования счета.

Представители ведомства обратили внимание, что в ситуации, когда сообщения приходят от якобы знакомого человека, люди воспринимают их слова менее критично и легче начинают действовать в соответствии с требованиями мошенников.

Ранее около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за игры Roblox. По данным правоохранителей, злоумышленники предлагали детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждали передавать преступникам номера банковских карт и ПИН-кодов.