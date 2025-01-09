ТАСС: около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за игры Roblox

Фото: 123RF/milkos

Порядка 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за игры Roblox, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, злоумышленники предлагают детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждают передавать преступникам номера банковских карт и ПИН-кодов.

Суммы ущерба в отдельных случаях составляют от 20 до 900 тысяч рублей. Кроме того, есть прецеденты вывода мошенниками криптовалюты, рассказал собеседник издания. По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Это уже не первый подобный случай, связанный с игрой Roblox. Ранее злоумышленники заставили 12-летнюю школьницу отдать им 418 тысяч рублей ради обмена виртуальной валюты. Девочка послушала аферистов и оформила онлайн-кредиты на свою мать, пока та спала.

