Shot: старшеклассник из Башкирии заставил 10-летнюю девочку отправить ему обнаженные фото

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одиннадцатиклассник из Башкирии заставил 10-летнюю девочку отправить ему обнаженные фото за онлайн-валюту в игре Roblox, передает телеграм-канал Shot.

По данным СМИ, 17-летний юноша, получив фото, отказался отправлять девочке робуксы, после чего она рассказала обо всем своей матери.

В итоге подростка задержали в Башкирии, а также возбудили против него уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Отмечается, что старшеклассник из благополучной полной семьи и до этого инцидента никогда не состоял на учете.

Ранее правоохранители и власти Екатеринбурга начали проверку из-за сведений местных СМИ о том, что две ученицы 5-го класса в одной из гимназий города под угрозой расправы вынудили раздеться девочку на камеру, а после отправили это видео по чатам школьников.

В УМВД Екатеринбурга уточнили, что заявлений по этому случаю правоохранителям не поступало. При этом источник в полиции предположил, что девочка могла раздеться и без угроз.