Полиция Екатеринбурга проверит сообщения о травле школьницы и раздевании на камеру

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Правоохранители и власти Екатеринбурга проводят проверку из-за сведений местных СМИ о том, что две ученицы 5-го класса в одной из гимназий города под угрозой расправы вынудили раздеться девочку на камеру, а после отправили это видео по чатам школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга уточнили агентству, что заявлений по этому случаю правоохранителям не поступало. При этом источник в полиции предположил, что девочка могла раздеться и без угроз.

Между тем в городском департаменте образования рассказали изданию, что инцидент произошел в лицее имени С. П. Дягилева. Сейчас, как сообщил директор учреждения, начато внутреннее расследование происшествия.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обращение, в котором попросила начать проводить в российских школах анонимные опросы для борьбы с буллингом.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы. Туда ведомство могло бы направлять школьных психологов, чтобы те проводили профилактику буллинга среди обучающихся.

