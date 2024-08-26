Опрошенные россияне назвали главные школьные триггеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 40% опрошенных россиян негативно отзываются о школе из-за буллинга. Речь идет как о физической и эмоциональной травлях, так и о кибербуллинге, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

По мнению респондентов, травля все чаще выходит за пределы школы, становясь почти непрерывной в соцсетях.

Также опрошенным не нравится и общий низкий уровень школьного образования, из-за чего дети обращаются к репетиторам. 25,3% комментаторов возмутились дополнительными занятиями для успешной сдачи экзамена и поступления в вуз. На третьем месте россияне выделили необъективность педагогов: 8,6% респондентов заявили, что у учителей есть любимые ученики.

При этом ОГЭ и ЕГЭ не вызвали у опрошенных негатива. Экзамены раскритиковали лишь 1% пользователей.

Между тем другая часть респондентов выделила позитивные школьные моменты: 19,4% нравится вспоминать экскурсии с классом, 17,4% – каникулы, а 11,9% – школьные перемены.

16,1% россиян подчеркнули, что школа дала им новые интересные знакомства, а 7,4% вспомнили о своей первой школьной влюбленности.

Ранее психолог Наталья Наумова порекомендовала родителям мотивировать ребенка на хорошую учебу через его личные успехи или хобби. При этом ни в коем случае не стоит ругать школьника за плохие оценки. По словам специалиста, предметы, с которыми ребенок не справляется, не стоит бросать. Родители должны найти способы, чтобы наверстать программу и помочь ребенку чувствовать себя успешным.

