Психолог Наумова: личные успехи станут мотивацией на хорошую учебу для ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мотивировать ребенка на хорошую учебу необходимо через его личные успехи или хобби. При этом ни в коем случае не стоит ругать школьника за плохие оценки, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Наталью Наумову.

"Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребенка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учеба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби", – указала она.

По словам специалиста, предметы, с которыми ребенок не справляется, не стоит бросать. Родители должны найти способы, чтобы наверстать программу и помочь ребенку чувствоваться себя успешным, отметила эксперт.

Также, как подчеркнула психолог, будущему первокласснику необходимо быть приветливым и позитивным, что позволит ему наладить отношения с одноклассниками и завести много друзей в школе. В этом вопросе важна роль родителей, которые должны научить детей правильному общению с окружающими. Например, школьники могут предлагать помощь своим одноклассникам, а также делать комплименты.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в столичных школах 2 сентября. В первый понедельник сентября, который в текущем году приходится на 2-е число, во всех школах страны должны состояться церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России. Кроме того, в этот день в школах будут организованы внеурочные занятия "Разговоры о важном".

