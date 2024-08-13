Торжественные линейки ко Дню знаний пройдут в московских школах 2 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в столичных школах 2 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

В ведомстве напомнили, что 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому линейки перенесли.

Накануне Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года и Дню знаний, 2 сентября.

По данным ведомства, в первый понедельник сентября, который в текущем году приходится на 2-е число, во всех школах страны должны состояться церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России. Кроме того, в этот день в школах будут организованы внеурочные занятия "Разговоры о важном".

Также в ходе торжественных мероприятий ведомство рекомендовало организовать чествования педагогов, в том числе народных и заслуженных учителей России, а также ветеранов педагогического труда и молодых преподавателей.