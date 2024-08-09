Роскачество обнаружило нарушения в большей части школьной одежды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскачество обнаружило нарушения в изготовлении 61% школьной одежды. По данным ведомства, форма не отвечает требованиям технических регламентов о безопасности. Об этом сообщает газета "Известия".

Перед стартом нового учебного года Роскачество проверило 26 образцов брюк для мальчиков. Оказалось, что 16 из них не соответствовали требованиям, в том числе о безопасности товаров. В список нарушителей включили следующие бренды:

Sela;

Futurino;

Formaschool;

"Старт";

Smena;

Acoola;

Gloria Jeans;

Katasonov;

Bonito Kids;

Orby School;

Ostin;

Choupette;

Play today;

Modis;

"Класс и К"

Kavalier new.

Самым частым нарушением оказался фальсификат – зафиксировали у 30% образцов (Katasonov, Formaschool и другие). У компаний были неправильные маркировки, а состав не соответствовал качеству.

В одежде четырех брендов (Modis, PlayToday, Choupette и Katasonov) специалисты выявили превышение допустимого содержания высокоопасного фенола, который может ухудшить самочувствие ребенка.

Требования по воздухопроницаемости верха нарушили Modis, Acoola, Gloria Jeans и Ostin, а по влагопроницаемости подкладки – Bonito kids и PlayToday.

Роскачество попросило Росаккредитацию лишить указанных производителей сертификатов. Роспотребнадзор, в свою очередь, решил приостановить продажу одежды для школьников от Gloria Jeans. Две другие компании получили предостережения. Бренд "Класс и К" снял с продажи товары, которые не отвечали требованиям.

Депутат Татьяна Буцкая считает, что такие нарушения должны быть основанием для приостановки действия сертификата качества.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов объяснил, что реализацию некачественной продукции можно оперативно пресечь с помощью механизма "запретительной кассы". Он рекомендовал родителем покупать одежду с матричным кодом, который можно проверить через систему "Честный знак".

Ранее в России предложили запустить федеральную программу "Первосентябрьский капитал", чтобы компенсировать родителям часть затрат на подготовку детей к школе. В ГД выступили за выплату на каждого ребенка в размере 25% от средней зарплаты по региону. Деньги должны приходить не позднее чем за месяц до начала учебного года.

