Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести в России "Первосентябрьский капитал"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России может появиться "Первосентябрьский капитал". С инициативой дать старт всероссийской федеральной программе выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Как отмечается в тексте обращения, в рамках программы будет предусмотрена выплата на каждого ребенка школьного возраста в размере 25% от средней зарплаты по региону. При этом, по словам Чернышова, выплата должна производиться не позднее чем за один календарный месяц до 1 сентября ежегодно.

Депутат предложил предусмотреть для многодетных и малоимущих семей сохранение действующих льгот вкупе с предлагаемой выплатой по линии программы. Вице-спикер также напомнил, что выплата родителям в размере 10 тысяч рублей на сборы детей в школу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году хорошо зарекомендовала себя.

Сборы детей в школу всегда составляют серьезную статью расходов в семейном бюджете, пояснил Чернышов. По его словам, на подготовку одного ребенка к школе уходит примерно 25 тысяч рублей. При этом покупка всего необходимого для нескольких детей может превышать доход родителей за месяц.

"Сколько бы мы ни призывали граждан создавать семьи и заводить детей, это будет упираться в разного рода страхи: а потяну ли я ребенка, а на что нам жить и так далее. Выплаты на сборы детей в школу хотя бы отчасти купируют эти опасения", – заключил парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, что к сборам ребенка в школу стоит приступать как можно раньше. Как отметила финансовый консультант и экономист Наталья Колбасина, следует заранее откладывать примерную сумму денег на школьные товары.

Эксперт также рекомендовала следить за акциями в магазинах при покупке школьной формы. Лучше выбирать те, что открыты при швейных фабриках, а спортивную экипировку стоит приобретать в масс-маркетах.