Психолог Архипова: развить самостоятельность у детей поможет своя зона ответственности

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Для развития самостоятельности родители могут предоставить ребенку собственную зону ответственности. К примеру, "закрепить" за ним определенные домашние дела, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марину Архипову.

"Пусть это будут полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем. Важно помнить, что дети учатся на примерах, поэтому сперва покажите правильный порядок действий, а затем уже следите за качеством их выполнения. Ребенок сам увидит результат усилий", – уточнила эксперт.

По ее словам, самостоятельность у ребенка к моменту поступления в школу играет важную роль. Она влияет на успеваемость, также детям проще адаптироваться к новой среде, налаживать отношения с одноклассниками и учителями.

Часто родители своим стремлением облегчить ребенку задачу и помочь лишают его возможности приобрести опыт и знания. По словам психолога, в 6–7 лет дети могут приготовить простые блюда, вымыть посуду, самостоятельно заправить постель и принять душ. Они тренируются управлять вниманием и умеют сосредотачиваться на том или ином виде деятельности.

С помощью игр можно тренировать навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность.

"Важно поощрять даже минимальные усилия ребенка и искренне радоваться его достижениям. Если у него что-то не получилось, похвалите его за попытку, обсудите причину неудачи и предложите попробовать снова", – заключила Архипова.

В России нет необходимости возвращать в школы оценки за поведение, заявил ранее заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании в НИУ ВШЭ Александр Милкус. По его словам, преподаватели могут донести свои претензии по поводу поведения ребенка с помощью электронного дневника.

Инициативу о возвращении в школы оценок за поведение озвучили в Минпросвещения РФ. Глава ведомства Сергей Кравцов указал, что сначала нужно определить критерии, кто будет ставить такие оценки и какие будут последствия для ученика.