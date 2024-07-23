Большинство российских старшеклассников не могут выбрать профессию

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Большинству старшеклассников в России (67%) сложно определиться с будущей профессией. Проблемы с выбором возникают по разным причинам, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из образовательных компаний.

Самой популярной у опрошенных школьников стала сфера культуры и искусства (37%). На втором месте оказались медицина и здравоохранение (почти 27%), а на третьем – IT (10%). Не пользуются популярностью такие сферы, как образование и наука, маркетинг и реклама, торговля, сельское хозяйство и промышленность – суммарно на них пришлось 2%. Родители рекомендуют детям связать жизнь с медициной (25%), а также с экономикой, промышленностью и торговлей.

Примерно представляют, чем хотят заниматься в будущем, 27% школьников. Еще 5% респондентов точно знают, кем хотят стать.

Самым главным критерием при выборе профессии 71% опрошенных назвали увлечения и интересы, 37% отметили, что необходимо принимать в расчет свои реальные способности, и еще 31% набрал фактор заработной платы. Четверть школьников обращает внимание на перспективы и 22% – на престижность будущей профессии.

Более половины подростков не пользовались вспомогательными инструментами при выборе профессии, 22% проходили профориентацию, и 12% просили совета у старших родственников (не родителей).

Кроме того, 59% опрошенных учеников отметили, что родители не повлияли на их выбор, а для 41% мнение родителей оказалось весомым.

Большинство опрошенных школьников хотели бы, чтобы школа помогала с выбором карьеры. Профориентационные тестирования или лекции выбрали 74% опрошенных. Родители единогласно высказались за внедрение подобных практик в школах.

Ранее сообщалось, что большинство школьников выступили против отмены ЕГЭ. 22% опрошенных активно следят за новостями об отмене ЕГЭ, а 49% участников опроса опасаются, что новые экзамены будут сложнее ЕГЭ и ОГЭ.

Как отмечается в исследовании образовательной онлайн-платформы, отмена ЕГЭ вынудит школьников сдавать внутренние вступительные экзамены в самих вузах. Это также потребует дополнительных затрат на дорогу и проживание в другом городе, отметили специалисты.