Рособрнадзор сообщил, что 122 выпускника стали стобалльниками благодаря пересдаче ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 122 выпускников, принявших решение о пересдаче одного из предметов ЕГЭ, сумели набрать 100 баллов. При этом 54 человека изначально относились к числу высокобалльников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"54 высокобалльника из категории 81–99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике – 20, русскому и профильной математике – по 8", – уточняется в сообщении пресс-службы.

Представители ведомства также отметили, что в общей сложности число выпускников, которым удалось пересдать экзамен на самые высокие баллы, составляет 122.

Вместе с тем в целом на пересдачу пришли 105 009 выпускников. Пересдать ЕГЭ с изначальными баллами от 81 до 99 решили 1 022 школьника. Они составляют 1% от общего числа пересдававших. Улучшить свои результаты по итогам повторного экзамена удалось 862 участникам.

При этом наибольшее число успешно пересдавших отмечается среди тех, кто выбрал информатику. Их оказалось 253 человека. Улучшить результаты по русскому языку смогли 200 человек, а по профильной математике – 142 выпускника.

В общей сложности 73% сдававших ЕГЭ в дополнительные дни смогли повысить свои баллы, а у 9% экзаменуемых баллы не изменились. Все прочие сдали хуже, чем в основной или досрочный период.

Представители Рособрнадзора обратили внимание, что подавляющее большинство тех, чей результат оказался хуже предыдущего, составили выпускники, которым не удалось преодолеть минимальный порог баллов и в прошлый раз.

По данным ведомства, из 105 тысяч фактически пересдававших 52%, что составляет 55 тысяч человек, оказались участниками, которые ранее не смогли пройти минимальный порог по экзамену. В их числе 47% (25 877 человек) сумели успешно его пересдать. Наибольший процент таких выпускников был зафиксирован среди тех, кто повторно сдавал физику (83% от количества сдававших данный предмет), литературу (75%), историю (72%) и профильную математику (68%).

В общей сложности по стране средний тестовый балл был улучшен на 2,23 по информатике, на 0,84 по химии, на 0,46 по профильной математике, на 0,43 по обществознанию.

Между тем 60% школьников в России не поддержали отмену ЕГЭ, и только 9% оказались рады такой идее. В соответствии с результатами недавнего опроса, 22% респондентов активно следят за новостями об отмене ЕГЭ и ищут об этом достоверную информацию. Еще 49% участников опроса опасаются, что новые экзамены будут сложнее ЕГЭ и ОГЭ, а 8% не понимают, зачем готовились к ЕГЭ, если его отменят.