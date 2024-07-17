Глава Рособрнадзора: 73% пересдавших ЕГЭ школьников повысили свой балл

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Около 73% российских школьников, которые впервые пересдали один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что у 9% участников баллы не изменились, что подтвердило их знания. Всего правом пересдачи ЕГЭ воспользовались свыше 105 тысяч школьников РФ.

Ранее выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина единственная в стране набрала 400 баллов на ЕГЭ. Девушка сдала четыре госэкзамена: по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. По словам самой выпускницы, такого результата удалось добиться благодаря подготовке и поддержке учителей. Всего в России 100 баллов на ЕГЭ в этом году набрали свыше 8,5 тысячи человек.