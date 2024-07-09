Рособрнадзор: школьники не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

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Ученики российских школ никогда не согласятся на отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционной системы аттестации, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе интервью ТАСС.

Он объяснил это тем, что подобные изменения приведут к увеличению числа экзаменов в несколько раз.

"Вот молодые ребята – наша аудитория – они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом", – обратил внимание глава ведомства.

Он напомнил, что, в соответствии со старой системой аттестации, выпускники должны были сдать минимум шесть экзаменов в своей школе. При этом во время поступления в университет или институт им приходилось сдавать еще три экзамена.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре 2024 года. В случае принятия данного закона этот вид экзаменов будет заменен на государственную аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в начале июня этого года. Тогда Музаев подчеркивал, что в Рособрнадзоре открыты к обсуждению альтернативы ЕГЭ, если вместо него будет предложен объективный и понятный формат экзамена.