Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре

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Депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре этого года. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

"Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре", – приводит слова депутата РИА Новости.

Законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов внесли в Госдуму в начале июня.

В свою очередь, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

