Депутат Казакова: в ГД разработают проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Профильный комитет Госдумы по просвещению начнет разработку законопроекта, предусматривающего изменения порядка проведения ЕГЭ. Такое решение было принято после нескольких случаев с досмотрами школьников перед экзаменами, заявила глава комитета Ольга Казакова.

"Комитет по просвещению <...> внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение", – цитирует Казакову ТАСС.

Инциденты с досмотром выпускников произошли в Воронеже, Чувашии и подмосковном Видном. В частности, после инцидента с досмотром в Воронеже его взрослых участников отстранили от участия в процессе.

СМИ утверждали, что в Воронеже при осмотре перед допуском на пункт проведения девочек в поисках телефонов заставляли поднимать верхнюю часть одежды.

В Видном и Чувашии после произошедшего начались проверки. Региональные отделения прокуратуры в рамках мероприятий дадут оценку инцидентам