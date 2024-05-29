СК выяснит обстоятельства инцидента с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Следователи начали проверку в связи с инцидентом в воронежской школе, где якобы раздевали выпускников перед сдачей ЕГЭ. Об этом РИА Новости заявила представитель СУ СК РФ по региону.

По словам представителя, в настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, сотрудники региональной прокуратуры проведут проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщил ТАСС представитель пресс-службы прокуратуры Воронежской области.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина 28 мая написала в своем телеграм-канале, что в Воронеже на одном из пунктов проведения ЕГЭ девушек заставили снимать бюстгальтеры. Она приложила скриншоты, в которых выпускницы написали ей об охранниках школы № 62, которые перед экзаменом по русскому языку проверяли белье школьниц. Также в образовательном учреждении кабинки в туалетах были без дверей, из-за чего дети не могли ими воспользоваться, говорится в публикации.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению круглосуточно следить за ситуацией в пунктах проведения ЕГЭ. Об этом он заявил во время пленарного заседания, следует из видео, представленного на сайте "Дума ТВ".

По словам юриста частной практики, кандидата юридических наук Елены Рудаковой, проверяющие во время ЕГЭ должны соблюдать закон, передает "Газета.ру". Эксперт отметила, что они не имеют права обыскивать выпускников, проводить личный досмотр и прикасаться к их телам.

Если же это случилось, продолжила эксперт, она рекомендовала жаловаться, руководствуясь статьями 113 УК РФ ("Домогательства до несовершеннолетних"), 367 УК РФ ("Домогательства") и 182 УК РФ ("Основания для обыска").

Более того, проверяющие не имеют права проводить проверки в уборных и устанавливать там камеры, а также шуметь, отвлекать детей от сдачи экзамена, обращаться к ним и прочее, перечислила Рудакова.

Она напомнила, что проверка перед экзаменом проводится лишь в целях безопасности. Участники ЕГЭ должны сдать все запрещенные предметы в специальные места или сопровождающему. К личным вещам ученика, как и к нему самому, не прикасаются, добавила юрист.

О произошедшем высказался и зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он считает, что воронежская школа должна извиниться перед школьницами, которых заставили раздеться на проверке перед ЕГЭ, сообщает News.ru.

Инцидент в Воронеже он назвал "абсолютной дичью", а тех, кто заставил выпускниц раздеться, – "извращенцами". Милонов указал, что если бы он был родителем кого-то из этих детей, то не допустил, чтобы дети проходили такие унизительные процедуры. Парламентарий подчеркнул, что если учителя боятся того, что учащиеся пронесут телефоны, то они должны поставить глушилки.

Также в разговоре с RT выпускница Анна рассказала, что в воронежской школе № 62 металлодетектор работал случайно. По ее словам, она отучилась в школе при Воронежском базовом медицинском колледже, но не поняла принцип, по которому работала рамка: кто-то проходил с ремнем, украшениями и в очках, а кого-то заставляли раздеваться.

"Мне говорят: "Надевай пиджак и опять проходи", – и так раз по десять, пока меня уже до истерики не довели. Это вообще какой-то бред был", – сказала она и отметила, что металлодетектор сработал на ее пиджак, а не на ремень.

Девушка подчеркнула, что ее пиджак был без карманов и с пластиковыми пуговицами. Его заставили снять и скомкали, после чего отдали "какой-то женщине из полиции", та провела по нему рукой и, ничего не найдя, "швырнула в лицо", указала собеседница RT.

Она также уточнила, что среди тех, кто проводил досмотр, была женщина в желтом платье, которая грубо с ней общалась. Ей также сказали, что если она не пройдет рамку без писка, то ее не пустят на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что правительство Воронежской области не выявило нарушений этических норм в школе № 62, где, по сообщению СМИ, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов. Власти указали, что на записях с камер видеонаблюдения не выявлено случаев даже прикосновения специалистов пунктов приема экзамена к ученикам.