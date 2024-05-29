Власти не обнаружили нарушений этических норм при допуске на ЕГЭ в школе Воронежа

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Правительство Воронежской области не выявило нарушений этических норм в одной из школ города, где выпускниц якобы заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов. Об этом сообщил представитель правительства региона, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе № 62 в Воронеже перед сдачей ЕГЭ при осмотре в поисках телефонов девочек заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки. Также пресса писала, что девушки проходили через металлоискатель по 5–10 раз, в связи с чем у многих групп экзамен начался позже назначенного времени.

Представитель регионального правительства сообщил, что ситуация изучается в Минобразования Воронежской области. По его словам, записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что вход в школу был организован в 09:01 в соответствии с рекомендациями, а для исключения проноса запрещенных предметов и соблюдения мер безопасности использовался стационарный металлоискатель. Он подчеркнул, что рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер.

Отмечается, что на записях с камер не выявлено случаев даже прикосновения специалистов пунктов приема экзамена к выпускникам, осмотр с помощью ручного металлодетектора проводился корректно с привлечением женщины-охранника. По информации регионального правительства, свыше 130 из 143 детей прошли рамку без проблем, проход лишь некоторых девушек вызвал звук металлодетектора – выпускницы выкладывали свои личные вещи и передавали их сопровождающим. Конфликтов, признаков тревожности и нервного возбуждения у сдающих экзамен не было, уточнили власти и добавили, что в 09:50 вход в школу был завершен и всех участников разместили в аудиториях.

Уточняется, что жалоб на нарушение порядка проведения ЕГЭ подано не было, актов о досрочном завершении экзамена не составлялось. В медпункт обратилась лишь одна выпускница из-за плохого самочувствия, которая после оказания медпомощи вернулась в аудиторию. Также для контроля соблюдения прав детей министерство подготовило материалы для передачи в соответствующие органы, записи с камер видеонаблюдения будут предоставлены и общественности, рассказали в правительстве региона.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и ее коллега-парламентарий Ольга Казакова заверили, что инцидент в воронежской школе будет обсуждаться в ГД на самом высоком уровне, а виновных привлекут в ответственности. Об этом сообщает Life.ru.

Собеседницы издания назвали случившееся недопустимым. Казакова сказала, что главная проблема заключается в том, что взрослые забыли о том, как сами были детьми и проходили через волнительную экзаменационную пору.

Парламентарий прокомментировала, что законодатели уже обсуждали с Рособрнадзором все возможные ситуации, вызывающие беспокойство у учителей, детей и родителей в связи с ЕГЭ. По ее словам, обговаривалось и то, как поступить, если выпускнику стало плохо и ему нужна медпомощь, как сделать так, чтобы экзаменуемый мог вернуться к выполнению задания или выйти в туалет. Казакова уточнила, что все должно нести понятную и простую логику, и не должно быть никакого перебора.

Останина добавила, что будет требовать защитить права детей после инцидента в Воронеже. Этот вопрос, допустила она, может быть поднят 29 мая на заседании Госдумы.

Ранее сообщалось, что московские выпускники уже сдали ЕГЭ по русскому языку. В экзамене приняли участие более 69 тысяч человек, из которых 67 тысяч – выпускники 2024 года. Результаты ЕГЭ будут известны не позднее 14 июня.