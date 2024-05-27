Педагог Неверова: лето может быть полезным периодом для подготовки к ЕГЭ

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Лето может стать полезным периодом для подготовки к экзаменам, если нет усиленной нагрузки по школьной программе. Об этом "Газете.ру" рассказала руководитель департамента преподавания одной из образовательных компаний Полина Неверова.

По словам эксперта, важно сбалансировать время, успеть отдохнуть и заложить хорошую основу для дальнейшей подготовки к экзаменам в течение года. Необходимо создать расписание изучения разных предметов с равномерным распределением учебных нагрузок. Это нужно, чтобы успеть восстановить силы и изучить достаточный объем материала.

Также можно прибегнуть к помощи онлайн-школ с летней программой или репетиторов. Часто групповые занятия по летней программе дополнительно мотивируют школьника, так как ученики могут сравнивать свой прогресс, отметила Неверова.

Специалист уточнила, что ребенку полезно определиться с тем, куда он планирует поступать. Важно хотя бы выбрать направление: техническое, гуманитарное или другие. Это поможет сузить количество предметов, которые необходимо изучить, объяснила Неверова. Если школьник пока не определился с желаемой сферой деятельности, то летний отдых перед 11-м классом будет благоприятным периодом для занятий профориентацией.

Неверова подчеркнула, что необходимо распределить нагрузку на весь год, а не только на лето. Она отметила, что не нужно ставить задачу написать ЕГЭ на 100 баллов через три месяца. Лето должно быть одним из этапов, а наиболее высокие результаты по экзаменам стоит ожидать от школьника ближе к концу учебного года.

Педагог заявила, что наилучший вариант – это начать подготовку к ЕГЭ уже после 9-го класса и вести ее поэтапно. Так, в 10-м классе можно тщательно изучить два самых сложных предмета, а в 11-м классе заниматься регулярными решениями вариантов экзамена и усваивать стандарты сдачи ответов. Оставшиеся два предмета можно начать изучать летом перед 11-м классом. Таким образом, получится спокойно подготовиться к четырем экзаменам и сдать ЕГЭ на высокие баллы, заключила Неверова.

В свою очередь, диетолог Кристина Войт рассказала, что детям стоит обратить внимание на рацион питания. Для улучшения мозговой деятельности в него нужно включить ягоды, шоколад и морепродукты.

Войт указала, что энергетики можно заменить полезным сахаром, который не нанесет вреда нервной системе. В перекус можно добавить шоколад с содержанием какао от 60%. Он должен быть без дополнительных сахарозаменителей и эмульгатора с добавками.

Диетолог подчеркнула, что самая полезная фруктоза в натуральных ягодах и фруктах. Среди них – голубика, зеленые яблоки, бананы зеленоватые, папайя, киви, апельсины, сообщает News.ru.

Еще стоит добавить в рацион сырые орехи: грецкий орех, кешью, миндаль, фундук. Речь идет о сырых, а не соленых или жареных орехах. Их также не рекомендуется употреблять на ночь. Кроме того, отличным дополнением станет готовая смесь семян (кунжут, тыквенные семечки, подсолнечник), которую можно "добавить в салат или на завтрак к омлету".

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что побороть стресс во время экзаменов можно с помощью расслабления мышц. Она отметила, что нужно напрягать и расслаблять все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации.

