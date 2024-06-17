Почти 60% месячной нормы осадков выпало на западе и юго-западе Москвы за три часа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

До 59% месячной нормы осадков выпало на западе и юго-западе Москвы за три часа интенсивных ливней. Об этом в своем телеграм-канале заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В этот раз максимум непогоды зафиксирован на западе и юго-западе (41,2 миллиметра и 45,6 миллиметра дождя соответственно). Там выпало до 59% месячной нормы осадков. А в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух", – подчеркнула она.

Как отметила синоптик, зона дождей и гроз уходит из Подмосковья.

Ливень обрушился на Москву 17 июня. В связи с непогодой департамент торговли и услуг призвал рестораторов закрыть зонты и прекратить обслуживание гостей на верандах. Все предприятия общественного питания попросили укрепить конструкции сезонных кафе.

На улицы города вышли около 290 единиц специализированной техники и 300 бригад Мосводостока. Специалисты проверяют водоприемные колодцы, при необходимости осуществляют очистку пазов решеток от различного мусора. Вместе с тем аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают работу в штатном режиме.

Из-за ливня движение транспорта было перекрыто в районе дома 13 на Боровском шоссе в сторону центра и области.Также движение остановили в районе дома 66 на улице Адмирала Корнилова. Водителям рекомендовали соблюдать внимательность и строить маршрут с учетом перекрытий.

