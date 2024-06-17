Движение транспорта перекрыли на участке Боровского шоссе из-за дождя

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение транспорта перекрыли в районе дома 13 на Боровском шоссе в сторону центра и области из-за ливня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Также движение остановили в районе дома 66 на улице Адмирала Корнилова. Водителей попросили соблюдать внимательность и строить маршрут с учетом перекрытий.

В то же время бригады Мосводостока ликвидируют последствия осадков на Боровском шоссе.

"Специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть", – говорится в телеграм-канале предприятия.

Столичное управление МЧС РФ предупредило, что ливень с грозой ожидается до 22:00. На фоне непогоды Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень опасности до 09:00 среды, 19 июня.

На улицах города дежурят около 290 единиц специализированной техники и 300 бригад. Специалисты проверяют водоприемные колодцы, при необходимости осуществляют очистку пазов решеток от различного мусора. В случае появления временных скоплений воды они открывают решетки дождеприемных колодцев для увеличения пропускной способности.

Вместе с тем аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают работу в штатном режиме на фоне сильного ливня, который накрыл Москву.

