17 июня, 21:10Транспорт
Движение транспорта перекрыли на участке Боровского шоссе из-за дождя
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Движение транспорта перекрыли в районе дома 13 на Боровском шоссе в сторону центра и области из-за ливня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Также движение остановили в районе дома 66 на улице Адмирала Корнилова. Водителей попросили соблюдать внимательность и строить маршрут с учетом перекрытий.
В то же время бригады Мосводостока ликвидируют последствия осадков на Боровском шоссе.
"Специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть", – говорится в телеграм-канале предприятия.
Столичное управление МЧС РФ предупредило, что ливень с грозой ожидается до 22:00. На фоне непогоды Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень опасности до 09:00 среды, 19 июня.
На улицах города дежурят около 290 единиц специализированной техники и 300 бригад. Специалисты проверяют водоприемные колодцы, при необходимости осуществляют очистку пазов решеток от различного мусора. В случае появления временных скоплений воды они открывают решетки дождеприемных колодцев для увеличения пропускной способности.
Вместе с тем аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают работу в штатном режиме на фоне сильного ливня, который накрыл Москву.
Москвичей попросили быть предельно внимательными из-за ожидающейся непогоды