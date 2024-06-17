Рестораторам в Москве рекомендовано закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный департамент торговли и услуг призвал рестораторов закрыть зонты и прекратить обслуживание гостей на верандах на время сильного ветра и дождя. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

В департаменте также попросили все предприятия общественного питания укрепить конструкции сезонных кафе. По данным ведомства, до конца 17 июня в Москве возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили, что до конца сегодняшнего дня в Москве может быть дождь, гроза, град и сильный ветер. В связи с этим горожанам рекомендовали быть внимательными на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.