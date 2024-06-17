Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы ожидают дождь, гроза, град и порывы ветра до 17 метров в секунду до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице сохранятся неблагоприятные погодные условия", – говорится в сообщении.

В связи с этим горожанам рекомендовали соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее подобное предупреждение выпустило столичное управление МЧС РФ. По данным ведомства, ливень с грозой ожидается до 22:00. Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать внезапных маневров, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и шатких конструкций.

В свою очередь, Дептранс обратил внимание, что вечером локальные затруднения в движении транспорта могут возникнуть в центре столицы, на МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Более того, Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень погодной опасности до 09:00 среды, 19 июня.

