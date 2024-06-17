Синоптик Позднякова рассказала о приходе в Москву тропических ночей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей ожидают тропические ночи, заявила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, прошедшей ночью 17 июня ни в одном округе столицы ночные температуры не опускались ниже 16,6 градуса. При этом ночью 18-го числа ожидается от 17 до 19 градусов, что сильно выше июньской средней температуры ночью – 11,5 градуса, добавила она.

"Надо отметить, что такие "тропические ночи" в середине июня явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет", – подчеркнула Позднякова.

Как сообщает телеканал "360", ссылаясь на синоптика Александра Ильина, в Москве и Московской области до утра 19 июня ожидается непогода – в это время в регион придет южный черноморский циклон. Кроме ветра с порывами до 17 метров в секунду, ожидается дождь, который за два дня может принести от 20 до 30% от месячной нормы осадков, добавил он.

Циклон уйдет лишь в среду, 19 июня, температура подрастет до 26–28 градусов, но уже в четверг, 20 июня, в столице ожидается небольшое похолодание и кратковременные дожди. Так, 21 июня ожидается от 18 до 23 градусов.



"В четверг тоже будет плотный ветер – до 6–11 метров в секунду. Холода особо не будет, в пятницу похолодает, но не замерзнем", – заключил Ильин.

Климатолог Андрей Киселев в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" уточнил, что опасных природных катаклизмов в РФ стало в два раза больше, если сравнивать с концом XX века.

"По статистике Росгидромета, примерно на 2,2% за десятилетие увеличивается количество осадков в Российской Федерации. Это одно из проявлений изменения климата. Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по земному шару", – уверен специалист.

По словам эксперта, такая тенденция может сохраниться в ближайшее десятилетие, так как при более высокой температуре растет интенсивность испарения, образования облаков и выпадения осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что только за 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы в столице. При этом самый "мокрый" июнь за всю историю метеонаблюдений был в 1909 году, тогда в городе выпал 191 миллиметр осадков.

