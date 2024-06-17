Дептранс Москвы призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим из-за дождя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах в связи с прогнозируемым 17 июня дождем.

"Будьте внимательны на дороге", – уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

При этом в сообщении сказано, что вечером могут наблюдаться локальные затруднения в центре Москвы, на МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Между тем ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила News.ru, что почти вся неделя в столице будет ненастной из-за возможных дождей и гроз. Как она утверждает, самые сильные осадки выпадут 17 июня.

При этом, по ее словам, в Москве сохранится тепло, так как температура воздуха будет фиксироваться в районе 23–26 градусов тепла. Например, 18 июня воздух днем прогреется до 25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов.

"Начиная со среды в столице температура будет в пределах 22–27 градусов, что немного выше климатической нормы", – заключила синоптик.

Ранее ГУ МЧС по Москве выпустило предупреждение о том, что в столице 17 июня ожидается сильный дождь и гроза. Синоптики также прогнозируют усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС порекомендовало автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

