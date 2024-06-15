Теплая погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая погода с кратковременными осадками ожидается в столице в ближайшие дни. Такой прогноз появился на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, температура в субботу, 15 июня, будет на уровне 23–25 градусов, может пройти кратковременный дождь. В воскресенье, 16 июня, воздух в городе прогреется до 24–26 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ночные температуры будут колебаться от 13 до 15 градусов.

Тепло сохранится и в начале недели. В понедельник, 17 июня, прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах они могут быть сильными, возможны грозы. Скорость ветра будет примерно 5–10 метров в секунду.

В следующие два дня, 18 и 19 июня, температура будет в диапазоне 21–26 градусов. Дожди и грозы ожидаются во вторник и в ночь на среду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец обратил внимание, что за 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы в столице. По его словам, самый "мокрый" июнь за всю историю метеонаблюдений был в 1909 году, тогда в городе выпало 191 миллиметр осадков.

На территории Московской области больше всего осадков зафиксировали в Михайловском, Толстопальцево и Долгопрудном.

