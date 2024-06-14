Синоптик Вильфанд: сильных осадков на следующей неделе в Москве не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильных осадков в Москве на следующей неделе, с 17 по 23 июня, не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве после трех дней – вторник, среда и четверг (18, 19, 20 июня. – Прим. ред.) – очень дождливой погоды с сильными ливнями наступает комфортная погода", – цитирует его "Интерфакс".

По словам Вильфанда, 15 и 16 июня в Москве ожидается от 24 до 27 градусов, а ночью – около 15. После этого горожан ожидает "типичная" летняя переменчивая погода. Без дождя, по словам Вильфанда, не обойдется, однако объем осадков нельзя будет сравнить с недавними ливнями.

В понедельник и вторник, 17 и 18 июня, днем будет от 21 до 26, а ночью – от 14 до 16 градусов. 19-го и 20-го числа ожидается от 23 до 28 градусов и от 25 до 30 градусов соответственно. При этом ночью столбики термометров могут достигнуть 18 градусов. В пятницу, 21 июня, днем будет от 21 до 26 градусов, а ночью – до 16 градусов, что еще на пару градусов выше нормы, уверен синоптик.



Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что погода минувшего мая положительно отразилась на качестве воздуха в Москве. По данным ведомства, в мае среднемесячные концентрации примесей были небольшие и не перешли отметку установленных нормативов.