Майская погода положительно сказалась на качестве воздуха в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода минувшего мая положительно отразилась на качестве воздуха в Москве, отметили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Май удивил горожан разнообразием погоды – от заморозков до жары, от снегопадов до весенних гроз. Несмотря на обилие атмосферных явлений, май все же не добрал норму по осадкам, а в отдельные дни отмечались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания примесей", – добавили в ведомстве.

Так, в мае среднемесячные концентрации примесей были небольшие и не перешли отметку установленных нормативов. Если сравнивать с последним месяцем весны прошлого года, концентрации уменьшились в среднем на 15%.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что прошедшая весна в столице вошла в десятку самых теплых с 1879 года. Синоптик обратила внимание, что самую высокую температуру зафиксировали 31 мая – столбики термометров в этот день поднялись до 30,5 градуса.