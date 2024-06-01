Синоптик Позднякова: весна в Москве вошла в десятку самых теплых с 1879 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедшая весна в столице вошла в десятку самых теплых с 1879 года, отметила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик обратила внимание, что самую высокую температуру зафиксировали 31 мая – столбики термометров в этот день поднялись до 30,5 градуса.

"Весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,6 градуса. <...> Отмечался майский дефицит осадков, даже ливни 31 мая не смогли существенно этому помешать. За весну в Москве выпало 60–65% от сезонной нормы", – написала она в телеграм-канале.

В ближайшие дни в Москве прогнозируется теплая, но дождливая погода. В воскресенье, 2 июня, столбики термометров будут на уровне 27–29 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что лето в городе в этому году ожидается теплым, но без экстремальной жары. Он также добавил, что количество осадков будет близким к норме, лишь в июле возможно превышение на 30%.

