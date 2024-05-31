Синоптик Шувалов: купаться в столичных водоемах пока не стоит

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода сохраняется в столице, однако купаться в местных водоемах пока не стоит. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре", – отметил он.

При этом синоптик подтвердил, что температура воды в Москве может вырасти до 21–22 градусов. Такие показатели могут зафиксировать в мелководных озерах или прудах, уточнил он. Шувалов обратил внимание, что среднесуточная температура на уровне 22–23 градусов – это редкость даже для июльских значений.

Специалист рекомендовал отложить купание на 3–4 дня и дождаться, когда водоемы прогреются. Комфортная температура воды установится к следующим выходным, подытожил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале следующей недели в столице прогнозируется температура воздуха от 22 до 27 градусов. Также будут небольшие дожди, подчеркнул синоптик. Он отметил, что небольшие осадки смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для жителей.

