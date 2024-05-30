Вильфанд: жара покинет Москву в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В начале следующей недели в столице прогнозируется температура воздуха от 22 до 27 градусов. Об этом Агентству "Москва" заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он рассказал, что с 3 июня воздушные массы начнут поступать с юго-запада. Днем в городе температура составит 22–27 градусов, ночью – около 15 градусов. Также будут небольшие дожди, подчеркнул синоптик.

Вильфанд отметил, что небольшие осадки смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для жителей. Метеоролог напомнил, что в 30-градусную жару и сухую погоду высока вероятность появления пожаров, также это тяжело для самочувствия человека, особенно в мегаполисе.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды указали, что диким животным, которые живут в городе, не нужна помощь в жару. По словам специалистов, звери и птицы нормально переносят зной благодаря водоемам. Также в московских лесопарках много зелени, поэтому животные там могут спрятаться в тени и охладиться.

