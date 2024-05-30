Власти Москвы заверили, что животные на природных территориях не пострадают от жары

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Диким животным, проживающим в городе, не нужна помощь в жаркую погоду. Они не пострадают от наступившей в Москве жары, сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, звери и птицы легко переносят зной благодаря прудам, озерам, рекам, водным источникам. В столичных лесопарках много зелени, поэтому животные всегда могут спрятаться в тени и охладиться.

Кроме того, животные, которые обитают в водоемах, чувствуют себя комфортно в прохладной воде. В свою очередь, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся скрываются в высокой траве. А теплолюбивые животные греются на солнце и плещутся в водоемах.

До этого москвичам рассказали, что питомцев нельзя оставлять в жару в душном помещении и припаркованной машине, также необходимо проветривать комнаты в доме. Владельцам животных порекомендовали давать им больше свежей воды дома, на прогулке или в поездке.