Ветеринар Руденко: теплое время года является опасным для мопсов и бульдогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жаркая погода является потенциально опасной для домашних животных. Некоторые породы собак более восприимчивы к тепловым и солнечным ударам, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ветеринара Андрея Руденко.

"Тепловой удар – это воздействие высокой температуры окружающей среды на организм животного, он возникает, например, в душных помещениях и в помещениях с высокой температурой. Солнечный удар отмечается при воздействии прямых солнечных лучей на область головы: происходит перегревание мозга и коры мозговых оболочек", – пояснил специалист.

При получении одного из ударов у животных возникают беспокойство, отдышка, тахикардия, а также судороги и потеря сознания. Некоторые случаи, по словам врача, могут привести к летальному исходу.

Руденко отметил, что особая предрасположенность к тяжелому восприятию жары есть у пород, имеющих проблемы с дыханием: у мопсов, бульдогов, гриффонов, пекинесов, боксеров и других. Также жара опасна для собак с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с респираторным трактом.

Ветеринар рекомендовал не оставлять собак в жаркую погоду в машинах, купать их без использования моющих средств, а также обеспечить прохладную температуру в доме. При обнаружении симптомов теплового и солнечного ударов Руденко посоветовал обращаться к ветеринарам.

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