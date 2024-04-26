Сергунина: еще 24 площадки нового типа для выгула собак откроют в Москве

Фото: пресс-служба АНО "Мой район"

В 2024 году в Москве откроют 24 площадки нового типа для прогулок с собаками, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"До конца года современные площадки обустроят в 22 районах столицы. В их числе – Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Лидерами станут Юго-Западный и Юго-Восточный округа – по шесть объектов в каждом", – сообщила она.

Площадки оборудуют в рамках программы "Мой район" по проекту "Питомцы в Москве". При проектировании пространств будут учтены пожелания жителей и специалистов Российской кинологической организации. На площадках появятся барьеры, мостики и другие тренажеры для занятий с питомцами. Там же установят скамейки и навесы.

Проект "Питомцы в Москве" реализуется с 2021 года. В 46 районах города функционируют уже 59 площадок.

Ранее площадка проекта "Питомцы в Москве", расположенная на Кольской улице на северо-востоке города, стала обладателем Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2023 года. Территорию можно задействовать для кинологических мероприятий, в том числе международного уровня.

