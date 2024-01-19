Москвичам рассказали о штрафах за неправильный выгул собак

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За появление с собакой в общественном месте без поводка и намордника в столице предусмотрен штраф. Об этом Москве 24 рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

Специалист напомнил, что в РФ утвержден список, куда входят 12 пород собак и их метисы, которые отнесены к потенциально опасным из-за предрасположенности к агрессии. Этих животных запрещено выгуливать без поводка и намордника где бы то ни было. Единственное исключение составляет только огороженная территория, принадлежащая владельцу такого питомца. Собак, которые не входят в указанный перечень, можно выгуливать без намордника, но обязательно на поводке или с помощью иного способа, исключающего риск неконтролируемого передвижения животного.

При этом, согласно КоАП Москвы, в городе определен список мест, где действуют более жесткие правила для любых пород. "В столице запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте", – объясняет Филиппов.

Вместе с тем нельзя выгуливать собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов и школ. То же самое правило распространяется и на иные образовательные организации и структуры, работающие с несовершеннолетними.





Никита Филиппов почетный адвокат России За нарушение правил выгула собак в столице грозит административная ответственность – штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Кроме того, столичные владельцы собак во время прогулки обязаны убирать за своим питомцем экскременты. В противном случае им грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей. За натравливание любимца на людей или животных также предусмотрено наказание. Штраф составляет от 2 000 до 5 000 рублей.

"Допущение нападения питомца на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель последнего, влечет наложение административного штрафа от 4 000 до 5 000 рублей", – предупредил эксперт.

Также владелец рискует получить наказание, если собака причинит ущерб чужому имуществу. Размер штрафной санкции составляет от 500 до 1 000 рублей.

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