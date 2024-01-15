Ветеринар объяснила, чем опасна дешевая краска для шерсти домашних животных

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Дешевая краска для животных с химией в составе может привести к аллергии, зуду, проблемам с пищеварением и дыханием. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Рублевского ветучастка станции по борьбе с болезнями животных ЗАО, грумер, стоматолог Марина Евтеева.

Ранее в Сети появились отзывы о краске для шерсти питомцев, свободно продающейся на маркетплейсах. Покупатели окрашивают собак и кошек в неестественные цвета: розовый, фиолетовый, синий. При этом некоторые хозяева жалуются в отзывах, что процедура вызвала сильную аллергию.

По словам Евтеевой, бывают два вида красок – химические и на основе растительных компонентов. При использовании первых у животных могут возникать аллергия, зуд, появляться ожоги, особенно в зоне ушей, обостряться хронические заболевания.



Марина Евтеева ветеринарный врач Рублевского ветучастка, грумер, стоматолог Бишоны, пудели и многие другие породы собак часто бывают аллергиками. Им нужен специальный корм, у них текут глаза, есть проблемы с ЖКТ. Нанесение краски на шерсть таких животных особенно опасно.

Если же химия попадет в пищеварительный тракт, например, при вылизывании, то это может привести к отравлению. В свою очередь, при проблемах с дыхательной системой пары краски еще больше усугубят состояние – в таком случае придется незамедлительно ехать в ветеринару.

"Если все-таки хочется покреативить, то лучше всего сходить в груминг-салон, где используют дорогую краску на растительной основе. Продукт должен быть сертифицирован, состоять из растительных компонентов, не иметь запаха и пройти все необходимые тестирования. Такая вещь не может быть дешевой, и не стоит ее покупать у непроверенных продавцов", – подчеркнула врач.



Фото: wildberries.ru

Перед окрашиванием специалист должен проверить реакцию на маленьком участке шерсти. Если негативных последствий нет, процедура допустима.



Марина Евтеева ветеринарный врач Рублевского ветучастка, грумер, стоматолог Но даже в таком случае животное не должно иметь противопоказаний. Если питомец состоит на учете у дерматолога, у него есть хронические заболевания, проблемы с дыхательными путями, то перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом. Возможно, лучше выбрать более безопасную услугу, например выбривание узоров на шерсти.

Также не стоит делать окрашивание кошкам: у них нервная система работает иначе, и такие процедуры могут обернуться серьезными последствиями, предупредила эксперт.

"Кошки – очень стрессовые животные, им не рекомендовано делать долгие процедуры. Даже во время груминга есть риск обострения сердечно-сосудистых, а также проблем с дыханием и даже сердечного приступа", – добавила Евтеева.

Кроме того, если кошке не понравится запах, она точно будет вылизывать окрашенное место, что опасно отравлением, заключила врач.

Ранее ведущий ветеринарный врач Красногвардейской государственной ветклиники СББЖ ЮАО Евгения Кирнос рассказала, как ухаживать за лапами собак зимой. По ее словам, питомцу важно вовремя подстригать когти, следить, чтобы между подушечками не скапливалась грязь, при прогулке использовать крем, воск или специальную обувь.