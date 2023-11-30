30 ноября, 08:00Общество
Ветеринар рассказала, каких необычных животных заводят москвичи
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москвичи нередко заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб. Об этом в Международный день домашних животных Москве 24 рассказала ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина.
Эксперт добавила, что часто на прием приходят с редкими птицами, которые не живут в России, например попугаями амазонами.
"Популярны и неразлучники. Также дома держат воронов, летучих мышей, енотов, ондатр. Те, кто живет в частном доме, нередко заводят коз", – добавила она.
Ранее на юго-востоке Москвы экзотическая обезьяна сбежала от хозяина и забралась на дерево. Спасать примата пришлось спасателям.
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