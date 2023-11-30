Ветеринар рассказала, каких необычных животных заводят москвичи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи нередко заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб. Об этом в Международный день домашних животных Москве 24 рассказала ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина.



Надежда Кузина ветеринарный врач, герпетолог, хирург Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Детям чаще всего покупают грызунов. Причем не только хомяков и морских свинок, но и мышей-песчанок, бурундуков, шиншилл, кроликов. В свою очередь, взрослые заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб.

Эксперт добавила, что часто на прием приходят с редкими птицами, которые не живут в России, например попугаями амазонами.

"Популярны и неразлучники. Также дома держат воронов, летучих мышей, енотов, ондатр. Те, кто живет в частном доме, нередко заводят коз", – добавила она.

Ранее на юго-востоке Москвы экзотическая обезьяна сбежала от хозяина и забралась на дерево. Спасать примата пришлось спасателям.