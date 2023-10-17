Британская кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье

Фото: guinnessworldrecords.com

Кошка в Британии попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье. Ее данные самые громкие среди ныне живущих домашних кошек, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Там указано, что победительница – 14-летняя короткошерстная кошка Белла из Хантингдона, графство Кембриджшир в Великобритании. Громкость ее мурлыканья достигла 54,59 децибела, что сравнимо с громкостью кипящего чайника.

Также в сообщении Книги сказано, что абсолютный рекорд по громкости мурлыканья, установленный в 2011 и в 2015 годах, принадлежит двум другим кошкам из Великобритании. Громкость их мурлыканья составляет 67,8 децибела.

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