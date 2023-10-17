В столичном "Москвариуме" забеременела косатка Ная

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Косатка Ная из "Москвариума" забеременела, ее детеныш может появиться на свет во второй половине декабря. Об этом рассказала главный ветеринарный врач океанариума Ирина Суворова.

По ее словам, косатка находится на 15-м месяце беременности. Также главврач сообщила, что оплодотворение произошло естественным путем, что уникально для российского опыта работы с морскими животными. По ее словам, это первый случай беременности в искусственных условиях в стране.

При этом Суворова отметила, что беременность косатки развивается в нормальном темпе.

"На сегодняшний день подготовлена вся материально-техническая база для того, чтобы принять малыша: бассейны и заменитель китового молока, если Ная не сможет кормить малыша", – пояснила она.

Однако врач предупредила, что есть риски, связанные с появлением на свет детеныша. Она рассказала, что косатки дышат воздухом, но детей рожают в воде, поэтому малыши должны быстро всплыть на поверхность, чтобы сделать первый вдох.

"Есть опасения, что Ная ввиду своей неопытности не сможет сориентироваться достаточно оперативно. Кроме этого, есть риски потери малыша из-за различных врожденных патологий. Не все из них можно диагностировать с помощью УЗИ", – добавила Суворова.

Кроме того, главврач напомнила, что если человеку можно сделать кесарево сечение при необходимости, то у китообразных провести такое вмешательство нельзя из-за анатомических и физиологических особенностей. Но специалист выразила надежду, что роды пройдут успешно.

Ранее первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов, заявлял Сергей Собянин.

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство 19 июля. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных. Позднее стало известно, что родившаяся панда – самка.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Панда-малышка уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября.

Сотрудники Московского зоопарка поделились новыми кадрами с семейством панд